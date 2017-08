“Se for a mesma lapada de 2012 e 2016 está bom”, ironiza prefeito de João Pessoa

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), ironizou uma recente fala do governador Ricardo Coutinho (PSB) e declarou que se houver uma “lapada” igual a dos resultados das eleições de 2012 e 2016, está tranquilo.

Em entrevista nesta segunda-feia, 14, o gestor afirmou que a eleição em 2018 vai ser vencida, assim como em 2012 e 2016, pelas ideias e boas propostas.

– Se for a mesma lapada de 2012 e 2016, está bom. Se for a mesma lapada de João Pessoa, estamos muito felizes com isso. Vamos continuar nosso trabalho sem insultar, sem fazer estímulo a violência e fazendo o bom debate. Quem vai vencer em 2018, assim como em 2012 e 2016, são as novas ideias e novas propostas – frisou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.