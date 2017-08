Rueda assume o Flamengo e estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo

O colombiano Reinaldo Rueda foi apresentado nesta segunda-feira (14) como novo técnico do Flamengo, no Rio, e vai estrear quarta-feira (16) contra o Botafogo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Ele foi campeão da Libertadores no ano passado dirigindo o Atlético Nacional da Colômbia, chegou ao Brasil no domingo (13) e no mesmo dia viu seu novo time perder por 2×0, para o Atlético Mineiro, no Mineirão, pelo campeonato brasileiro.

Leia a matéria completa aqui.