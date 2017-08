Romero se coloca a favor do fim do racionamento, mas critica gestão das águas

“O que estava sendo retirado era menos da metade do que estava chegando. Ora, se está chegando um volume ‘X’ de água, e menos de 50% desse volume está sendo consumido, então a lógica a se recomendar é o fim do racionamento”.

A afirmação é do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), que em entrevista à imprensa se posicionou a favor da medida tomada pelo governo do Estado, em acabar com o racionamento na Rainha da Borborema e nas 18 cidades abastecidas pelo Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão).

Para Romero, o que deve ser discutido não é o fim ou não do racionamento, mas sim a falta de gestão das águas, que estão sendo desviadas ao longo do Rio Paraíba.

Neste caso, Romero fez duras críticas ao Estado.

– Acho que o que tem que ser discutir hoje, não é o fim ou não do racionamento, embora isso não deva ser usado como politicagem da forma como foi feita, o que falta discutir é a gestão que tem se tornado um problema. O volume que está sendo destinado não está chegando ao Epitácio Pessoa, porque está havendo desvios, e o governo do Estado tem falhado na gestão e não se preocupa em absolutamente nada. Que fique a crítica com relação à gestão, que tem sido incompetente – disse.

De volta de uma viagem com vereadores à Brasília, Romero disse que visitou o Ministério da Integração e este anunciou que em 40 dias todo o eixo da transposição vai voltar a funcionar com duas bombas.

– Em cada estação elevatória serão duas bombas a serem instaladas, mas, como estão em fase de manutenção, não estão funcionando simultaneamente. Em cada estação terão duas e isto deve acontecer nos próximos 40 dias. Significa dizer que vai dobrar o volume de água e se tiver uma gestão boa, chegará ao manancial de Boqueirão – comemorou o prefeito.

*Informações da Rádio Correio FM.