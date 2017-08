Romero prestigia convenção do PMDB de Cuité

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) participou, como convidado especial, da convenção municipal do PMDB de Cuité, na tarde deste sábado 12, a convite do ex-deputado estadual Bado Venâncio.

Antes, em almoço na residência de Bado e da ex-prefeita Euda Fabiana, Romero integrou um almoço do qual participaram o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), o vice-prefeito Manoel Júnior, o prefeito Jarbas Melo (Pedra Lavrada), os ex-prefeitos Zinho (Nova Palmeira) e Naldo Vieira (Cubati), além de dezenas de lideranças políticas da região.

Já na convenção, realizada na Câmara de Vereadores de Cuité, onde chegou na companhia do vereador Edson Guedes (DEM), de Barra de Santa Rosa, Romero Rodrigues foi convidado para integrar a mesa de honra da convenção municipal peemedebista, presidida por Gentil Palmeira.

Logo após o discurso de Manoel Júnior, que destacou as qualidades de “bom administrador, bom político e sobretudo amigo” do prefeito campinense, Romero teve oportunidade de fazer um discurso breve para o auditório lotado da Câmara de Cuité.

Em seu pronunciamento, no qual prestou uma homenagem ao presidente Gentil Palmeira, aniversariante do dia, Romero destacou a alegria de estar presente ao evento e na cidade a convite do amigo Bado Venâncio e destacou justamente a importância da amizade e das boas relações construídas na vida pública como fatores determinantes para um dia especial para ele como foi este sábado em Cuité.

Romero ressaltou o perfil vitorioso do casal Bado e Euda de, como gestores públicos, cuidarem das pessoas e aproveitou para tecer críticas nesse aspecto à postura do governador Ricardo Coutinho (PSB), que só direciona seu foco administrativo de acordo com as lentes do interesse partidário.

Aproveitou para dizer que se identifica com as lideranças amigas do PMDB de Cuité nesse aspecto, já que teve oportunidade de tocar a primeira gestão e esses primeiros meses da segunda administração com um governo com base racionalidade, mas sobretudo com alma, relatando vários exemplos de conquistas em seus ciclos à frente da Prefeitura.

Encerrando suas palavras, Romero estimulou aos eleitores de Cuité de votar num candidato da terra para deputado estadual e confessou, que pela fotografia do momento, via com bons olhos a candidatura de Euda Fabiana, sendo bastante aplaudido pela multidão que lotou o auditório.