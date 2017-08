Romero em Cabedelo: população exige gestores cada vez mais profissionais

A convite da Câmara Municipal de Cabedelo, da Região Metropolitana de João Pessoa, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB), de Campina Grande, prestigiou sessão especial na noite desta terça-feira, 15, em que foram debatidos temas como as receitas municipais, o processo de fiscalização e o desempenho fiscal dos municípios.

Foto: Codecom/CG

Recebido pelo presidente Lúcio José (PRP) e os demais vereadores, Romero foi prestigiado também pela presença do prefeito e anfitrião Leto Viana (PRP) e destacou, em palestra, que a gestão pública “decididamente não é mais lugar para amadores” e que, diante do desgaste da imagem da classe política, a população está cada vez mais exigente e avaliando os detentores de mandatos pela ótica dos resultados.

Romero Rodrigues chegou à Câmara de Cabedelo na companhia dos secretários André Agra (Planejamento e Gestão) e Tovar Correia Lima (Ciência e Tecnologia) e fez questão de destacar a honra e a alegria pelo convite recebido por ele e equipe para apresentar informações, dados e impressões sobre a moderna gestão pública municipal.

Para o prefeito campinense, em muitos aspectos Cabedelo e Campina Grande mantêm pontos em comum, principalmente se levando em conta que são, respectivamente, a segunda e terceira maiores arrecadações do Estado e têm desafios similares.

Foto: Codecom/CG

Lembrando que este ano o prefeito Leto Viana e um grupo de vereadores de Cabedelo foram recebidos em Campina Grande, para uma visita ao Complexo Aluízio Campos, no Ligeiro, onde está sendo concluído o maior conjunto habitacional em construção no Brasil, com 4.100 unidades, com todos os equipamentos públicos básicos, como escolas, creche, unidades básicas de saúde e CRAS, Romero ressaltou ainda o foco de sua gestão na visão de longo prazo, através do Planejamento Estratégico Campina Grande 2035 e nos investimentos na educação, como o programa de escolas bilíngues e no Probem, que dá acesso gratuito a estudantes originários das escolas públicas no ensino superior.

Em sua participação, Leto Viana fez questão de cumprimentar Romero como um amigo e parceiro, deu seu testemunho sobre a grandiosidade do Complexo Aluízio Campos, que visitou em comitiva este ano elogiou a administração municipal de Campina Grande pelos avanços em diversas áreas.

O prefeito de Cabedelo pontificou também iniciativas de sua gestão, no sentido de também modernizar a máquina pública e a mudança na cultura administrativa.

Foto: Codecom/CG

Os secretários André Agra (foto – Planejamento de Campina Grande) e José Mário Soares Madruga (Finanças de Cabedelo) também fizeram apresentações de estudos e avaliações sobre os desempenhos das duas gestões dentro da conjuntura estadual.