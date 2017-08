Romero deseja discutir sobre a concessão dos serviços de água em Campina

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O prefeito Romero Rodrigues falou sobre a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba(Cagepa) e expressou o desejo de discutir sobre a concessão, que permite a gestão dos serviços de água de Campina Grande.

– A Cagepa é uma concessionária do governo do Estado. O que temos que pertence a Campina é a concessão, eu não posso por achar bonito dizer: está aqui de graça a concessão. Tem que passar por um processo licitatório, é aberto ao público, qualquer empresa pode participar, privada, pública ou autarquia. Se a Cagepa achar que é interessante, ela pode participar igual a todas as outras empresas, dentro do processo de edital de convocação da licitação pública para administrar mais uma vez a concessão, que pertence a Prefeitura. Ninguém está falando em privatizar o que não nos pertence – disse o gestor.

De acordo com Romero, a Companhia causa danos a infraestrutura viária do município.

– A Cagepa explora, mas não paga nada. Pelo contrário, sai danificando a infraestrutura viária da cidade, fazendo buraco, não tem sequer o respeito de colocar uma placa de sinalização, às vezes é um galho de mato, às vezes é uma vara e pneu. Enfeia a cidade e fica a população exposta a um eventual risco de acidente- criticou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.