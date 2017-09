Ricardo Coutinho: “O PMDB foi enganado por Cartaxo”

O governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), disse em entrevista concedida à imprensa, nesta quinta-feira (31), durante a qual foi comentada sobre a insatisfação do PMDB na ocupação de espaços na administração de Luciano Cartaxo (PSD), que o partido foi enganado na campanha eleitoral de 2016 pelo prefeito.

“Ele prometeu tudo e quando foi eleito não cumpriu. Eu prefiro não prometer nada e fazer e cumprir aquilo que, porventura, ficou acertado. Eu sou assim, mas tem gente que não é. É claro que os espaços que o PMDB dispõe no governo municipal são bem menos significativos do que aqueles que eles tinham no governo do Estado”, disse.

Contudo, o governador deixou claro que a questão de reaproximação com o senador José Maranhão não se trata de barganhar cargos e que nada disso está sendo discutindo com o PMDB, até porque considera não ser proveitoso e que o importante é olhar para a Paraíba, para frente e buscar resgatar a melhor das políticas para diminuir o rancor, o ódio, a busca permanente de eliminação, a política de apostar no ‘quanto pior, melhor’.

“É isso que esse povo que me faz oposição faz aqui na Paraíba. Se eles pudessem fechar as compotas ou desligar as bombas do Rio São Francisco pensando em me atingir, eles fariam, mas atingiriam ao povo. Mas eu estou de olho. Ninguém ache que vai fazer articulação em qualquer esfera de governo neste sentindo porque eu vou denunciar em função da proteção aos interesse da população”, enfatizou o governador.