Ricardo Coutinho muda novamente o seu secretariado

O deputado estadual Adriano Galdino (PSB) confirmou à imprensa nesta terça-feira (29), que vai deixar o cargo para abrir vaga ao suplente Raoni Mendes (DEM).

Ele deverá assumir uma secretaria no Estado, convite este feito pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) já pela segunda vez, durante viagem realizada ontem para o interior do Estado.

Foto: Paraibaonline

“Na verdade esse convite do governador é renovado. Ele havia conversado comigo assim como com os deputados da base para que pudéssemos contemplar o deputado Raoni. Eu tenho dado demonstrações que sou grupo. No meu primeiro mandato, nem sequer assumi o mandato e já fui direto para Campina Grande para abrir vaga para o deputado Assis Quintans”, ressaltou.

O deputado disse ainda que a contribuição que puder dar ao governador pode ser em qualquer lugar. Tanto na Assembleia Legislativa quanto em qualquer secretaria.

“Não escolho o lugar e espero que onde quer que eu esteja possa colaborar para manter o projeto do PSB em benefício de toda Paraíba”, destacou.

O deputado não quis dizer para qual secretaria foi chamado, mas afirmou que ainda hoje comunicará a sua decisão sobre o convite do governador do Estado.