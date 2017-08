Ricardo autoriza chamada pública de curso sobre sexualidade

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho assinou, nesta sexta-feira (11), a chamada pública para realização de dois cursos de aperfeiçoamento, sendo um de Sexualidade, Prevenção as IST/HIV/Aids/Hepatites Virais para professores da Rede Estadual de ensino e outro de Formação em Jovens Lideranças, capacitação e aperfeiçoamento para estudantes do ensino Médio, também da Rede Estadual.

A solenidade aconteceu, no final da manhã, no Centro de Formação de Educadores Eliza Mineiros, em Mangabeira, na capital, durante evento alusivo ao dia do estudante, quando foi lançado o Mês da Juventude.

As inscrições para os dois cursos, na plataforma Ensino à Distância (EAD), já estão abertas e permanecem até o próximo dia 20 de agosto, exclusivamente, pelo e-mail [email protected] .

Os cursos terão duração de seis meses e o início das aulas está previsto para o próximo dia 28 de agosto.

“As temáticas trazidas pelos dois cursos são muito relevantes para serem debatidas entre professores e estudantes e, além disso, as discussões devem contribuir para a prevenção de doenças”, disse a secretária de Estado da Saúde, Claudia Veras.

Estão sendo oferecidas 200 vagas para o Curso de Sexualidade, Prevenção às IST/HIV/Aids/Hepatites Virais para os Pólos de Cajazeiras, Patos e Campina Grande, sendo 60 para Cajazeiras (Regionais de ensino de Cajazeiras, Sousa, Catolé do Rocha e Pombal); 60 para Patos (Regionais de ensino de Patos, Itaporanga e Princesa Isabel) e 80 para Campina Grande (Regionais de ensino de Campina Grande, Guarabira, Cuité, Itabaiana, Monteiro Taperoá, Livramento e São José dos Cordeiros).

Para o Curso de Formação em Jovens Lideranças estão sendo disponibilizadas 100 vagas apenas para o Pólo de Educação de Campina Grande (Regionais de ensino de Campina Grande, Guarabira, Cuité, Itabaiana, Monteiro, Taperoá, Livramento e São José dos Cordeiros), sendo 80 para alunos da zona urbana e 20 para jovens da zona rural.

“Caso sobrem vagas, após o período de inscrição para professores e estudantes do interior, serão abertas inscrições para profissionais e alunos do polo de Educação da capital, no período de 21 a 23 de agosto”, informou a gerente operacional das IST/AIDS e Hepatites Virais, da SES, Ivoneide Lucena.

“Estes cursos serão muito importantes porque vão esclarecer sobre temas bastante corriqueiros e de difícil abordagem, muitas vezes. A mim, os alunos sempre fazem perguntas, mas talvez seja porque ensino biologia, disciplina ligada à saúde e isso os deixa mais à vontade. Na maioria das vezes, não têm a mesma liberdade em casa, porque não sabem como abordar, o que pode ser adquirida com as qualificações”, disse a professora Camila de Araújo.

A estudante Raianny Lima, de 19 anos, elogiou a iniciativa. “Acredito na proposta dos cursos porque oferecerão interação entre os jovens, pois não adianta vir com ensinamento de “cima pra baixo”. Nós, estudantes, temos que ser os protagonistas desses estudos”, falou.

Como fazer – No ato da inscrição, o candidato deverá anexar o formulário de inscrição, devidamente preenchido; cópias do RG, CPF e do comprovante de residência (em seu nome, do cônjuge ou de um dos pais); declaração de atuação para o professor e declaração de aluno regular da Rede Estadual.

A inscrição deverá acontecer em um único e-mail ([email protected] ), com a documentação anexada, sendo cada documento num arquivo, separadamente, com seus respectivos nomes identificados (ex: ficha de inscrição em um arquivo, RG em outro, CPF em outro e assim sucessivamente). Ainda deve constar o nome do curso no assunto do e-mail.

O caráter eliminatório do inscrito será com base na análise comprovada dos documentos enviados, no ato na inscrição. Serão considerados, somente, os dados devidamente comprovados. As inscrições homologadas serão publicadas no Diário Oficial do Estado e disponibilizadas no portal do Governo do Estado (www.paraiba.pb.gov.br)

O mesmo procedimento vale para o resultado final do processo de inscrição, que será homologado pela Gerência de IST/HIV/Aids/Hepatites Virais.

O Edital terá prazo de validade de um ano. A qualquer tempo poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.

Reserva-se a comissão organizadora o direito de realizar outro processo para inscrição se os inscritos não atenderem aos requisitos técnicos inerentes à execução do curso.