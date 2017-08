Revista de Bordo da Gol destaca qualidade de vida de João Pessoa

A edição de agosto da revista de bordo da Gol Linhas Aéreas Inteligentes está nas mãos dos passageiros da companhia. A edição tem como destaque uma reportagem de sete páginas sobre uma João Pessoa que muitos turistas ainda não conhecem.

Os repórteres contam a história de alguns personagens e com roteiros reveladores que misturam cultura, patrimônio histórico, modernidade, gastronomia e, acima de tudo, a natureza, que na Capital paraibana é rica e ilimitada.

O repórter Fernando Gueiros e o fotógrafo Marcelo Naddeo buscaram extrair dos personagens o cotidiano dos atrativos turísticos mais visitados de João Pessoa.

A revista mudou a linha editorial e está investindo em reportagens que apresentem novidades para os seus clientes/passageiros. Por isso, o texto foge dos tradicionais roteiros que incluem a praia do Jacaré; as encantadoras praias da Costa do Conde, e até mesmo a exuberante atmosfera da Ilha de Areia Vermelha.

Os jornalistas optaram por humanizar a reportagem, ouvindo, por exemplo, o ciclista Marcelo Machado, revelando uma das principais características de João Pessoa: a construção de ciclofaixas para passeios de bicicletas, e que tem conquistados muitos adeptos.

foto: reprodução

Para Machado, o melhor da capital paraibana é andar de bicicleta, pois a cidade é plana e pela manhã na orla marítima as avenidas principais são fechadas para acesso de veículos até às 8h para que todos possam passear com segurança.

Para Fernando Gueiros, o “equilíbrio entre tradição e modernidade, além da alta qualidade de vida, tornam a capital da Paraíba uma das cidades mais efervescentes do Nordeste”. Não é à toa que outra personagem da reportagem, a cearense Deisy Dantas, veio para João Pessoa estudar e acabou por nunca mais retornar para Juazeiro do Norte. Na cidade, ela diz ter encontrado qualidade de vida e dá uma dica para que outras pessoas façam o mesmo.

A reportagem mostra uma João Pessoa que, de um lado se observa tradições sertanejas que passam de pai para filho, do outro, projetos modernos e ambiciosos. “Esse rico contraponto fez João Pessoa tornar-se um dos destaques do turismo brasileiro”, indica Gueiros.

Para o artista plástico Chico Ferreira, um dos personagens da matéria, João Pessoa “é uma cidade que apresenta uma dualidade muito bonita, onde convivem o arcaico e o moderno, o beradeiro e o metropolitano”.

Conversando com Chico no atelier dele, Gueiros teve a nítida impressão de que a cidade mantém a identidade interiorana ainda muito forte. Ele cita que é possível visualizar da rua a fumaça da fogueira que produz as obras do artista, na frente a um bar onde se escuta forró.

E Chico, que é natural de Catolé do Rocha, arremata: “Um exemplo é essa fogueira. Tem quem menospreze essa prática e quem veja por um lado bonito de preservação cultural. Essa convivência ajuda a definir nossa cidade”.

Os jornalistas também fizeram um passeio pelo Centro Histórico de João Pessoa. Do alto do Hotel Globo narram o deslumbre do prédio antigo e revelam a possibilidade das pessoas conhecerem os detalhes da construção art déco e ter uma vista incrível para o rio Paraíba.

“Daqui, na área externa onde eram realizados bailes pomposos no século passado, é possível curtir o famoso pôr do sol de João Pessoa longe das hordas de turistas que se espremem na beira do rio”, sugerem.

A revista de bordo é distribuída de forma gratuita para todos os passageiros da Gol em todos os seus voos. A edição tem uma tiragem de 1,5 milhão, e os dois jornalistas estiveram em João Pessoa numa parceria entre a Gol e o Governo do Estado, por meio da PBTur (Empresa Paraibana de Turismo).

A publicação é um dos itens da parceria para divulgar e impulsionar o voo internacional entre João Pessoa e Buenos Aires, que começou a ser operado no dia 1º de julho.