Restaurante Boteco encerra as atividades em Campina Grande

O tradicional restaurante Boteco, localizado na avenida Manoel Tavares, bairro do Alto Branco, em Campina Grande, encerrou as suas atividades.

Foto: Paraibaonline

No local deverá ser instalada outra iniciativa gastronômica, pertencente ao empresário Marcelo Martins (um dos sócios do tradicional restaurante Manoel da Carne de Sol), que ainda não definiu a concepção do novo empreendimento.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatea Souza