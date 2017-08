Representante do CMS-CG fala sobre 1ª Conferência Regional de Vigilância em Saúde

O Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande (CMS-CG) realizará, nesta quarta (30) e quinta-feira (31), a 1ª Conferência Regional de Vigilância em Saúde.

A abertura do evento acontecerá às 9h da quarta e vai contar com a presença do prefeito Romero Rodrigues, da secretária municipal de Saúde, Luzia Pinto, entre outras autoridades, e haverá oficinas e seminários visando fortalecer o debate, com um total de 120 delegados representando 15 municípios.

De acordo com o representante do evento, Eurivaldo Araújo, a conferência tem como objetivo estender as discussões em defesa do SUS e desenvolver ações para a construção de uma Política Nacional de Vigilância em Saúde.

– É um evento que chama os 15 municípios da Borborema e que vai discutir, nesses dois dias, o posicionamento da Vigilância em Saúde no SUS. Vamos falar sobre todas as ações que a Vigilância em Saúde apresenta e executa nos municípios da região de Campina, com debates em parceria da secretaria estadual e municipal de Saúde e da sociedade civil organizada. É um evento muito importante, tendo em vista as demandas imensas que o sistema de Saúde tem no Brasil – explicou.

O evento acontecerá no salão da Igreja dos Mórmons, que fica localizada na Rua Severino Pimentel, S/N, próximo ao parque da Liberdade.

Eurivaldo frisou que as propostas de políticas públicas levantados do evento serão levadas para as Conferências Estadual e Nacional, por delegados que foram escolhidos durante o evento.

A primeira conferência vai acontecer nos dias 10 e 11 de outubro, em João Pessoa, e a segunda de 21 a 24 de novembro em Brasília.

