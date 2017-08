Raniery: “Não podemos fazer alianças para beneficiar alguém em troca de cargos”

O deputado estadual Raniery Paulino disse defender os mesmos postulados que o senador José Maranhão, presidente estadual do PMDB na Paraíba. Segundo ele, assim como o senador ele vem pregando a candidatura do partido e o deputado ainda aponta o próprio Maranhão para disputar as eleições de 2018 como candidato ao governo do partido.

Sobre a possibilidade da reaproximação do PMDB ao PSB do governador Ricardo Coutinho, do qual é ferrenho opositor na Assembleia Legislativo, o deputado disse que as alianças serão feitas sob muito diálogo e todos os partidos vão ter que conversar entre si.

“O que eu tenho defendido é que façamos uma aliança programática. Nós não podemos fazer uma aliança para A ou B se dar bem ou para garantir alguma secretaria para o pai do deputados,para a mãe ou irmão como é feito hoje na Paraíba. Nós temos que discutir alianças programáticas e é nesse sentido que eu tenho buscado fazer essa aliança”, destacou.