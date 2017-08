Raíssa pede atenção de Cartaxo ao senador José Maranhão e aliados

Foto: Paraibaonline

A vereadora Raíssa Lacerda (PSD) já voltou às boas com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), e afirmou que não pretende deixar a base governista e muito menos se desfiliar do PSDB, apesar dos convites já recebidos de outros partidos por conta da sua divulgada insatisfação com o prefeito.

“Eu estava querendo abrir os olhos dele como aliado e dizer-lhe que tinha alguns grandes políticos chateados, mas eu não tenho nem essa autonomia de estar falando por senadores. Eu sou apenas uma vereadora, que estava chamando a atenção do prefeito no bom sentido para que ele dê uma atenção maior ao senador José Targino Maranhão”, disse.

O fato é que Cartaxo fez uma visita a São José Piranhas, reduto eleitoral dos Lacerda e de Maranhão, mas não na companhia deles e sim com outras lideranças e se reuniu com o grupo que faz oposição aos Lacerda, daí a causa da “chateação” da vereadora, que segundo ela é uma questão política.“É preciso que o prefeito dê mais atenção para que a gente permaneça com unidade das oposições”, destacou.

Contudo, afirmou ainda que o prefeito já entendeu o recado e já começou a se articular e como aliada fez o seu papel e que vem lutando para a unidade da aliança que venceu as eleições de2018, ainda que admita que nenhuma aliança seja permanente devido a dinâmica da política e dos diferentes processos eleitorais.

“Existe uma insatisfação que vai ser resolvida, mas eu não quero mais falar pelos senadores. Eu já dei o meu recado ao prefeito e peço até desculpas a eles, mas hora nenhuma eu menti e nem omiti opiniões, apenas externei a verdade”, completou.