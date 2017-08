Quase 1.300 cidades pediram socorro ao governo federal

Levantamento com base em dados do Ministério da Integração Nacional mostra que uma em cada quatro cidades do País está em situação emergencial.

O governo recebeu pedidos de socorro de 1.296 cidades por problemas que vão da seca ao excesso de chuvas, segundo o jornal Folha de São Paulo.

Foto: Reprodução/ Internet

A maior parte dos casos são por seca ou estiagem (71%), principalmente na região Nordeste e no norte de Minas Gerais.

O governo afirma ter repassado R$ 200 milhões às cidades em emergência.