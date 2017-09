Propina de R$ 7 milhões para ex-ministro de Dilma e Temer

O doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador de políticos do PMDB, afirmou em seu acordo de delação premiada que intermediou o repasse de R$ 7 milhões em espécie para a campanha do ex-ministro Henrique Eduardo Alves (foto) ao governo do Rio Grande do Norte em 2014, informa o jornal Folha de São Paulo.

Foto: Agência Brasil

O montante foi enviado, afirma o delator, pelo dono do grupo J&F, Joesley Batista.

A defesa do ex-ministro, que atuou nos governos Lula, Dilma e Temer afirmou que só se manifestará após ter acesso aos termos da delação.

*fonte: uol