Projeto permite criação do dia das pessoas com doenças raras em Campina

O vereador Lucas Ribeiro(PP), de Campina Grande, falou sobre Projeto de Lei, de sua autoria, que permite a criação do dia municipal das pessoas com doenças raras no município.

– Temos o nosso primeiro projeto que foi aprovado e sancionado pelo prefeito, que cria o dia municipal das pessoas com doenças raras, que é outra questão que tem chamado muito atenção das pessoas. Tem uma doença chamada AME que tem medicamento dos Estados Unidos e aqui no Brasil está na Anvisa ainda em fase de análise. Estamos em contato com essas pessoas portadoras dessa doença e tentando fazer nossa parte, dar voz a essas pessoas. A lei é mais um dia para lembramos e mostrar as pessoas, que até muitas vezes não conhecem- disse.

