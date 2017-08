Projeto Interatos visita programação do Agosto das Letras em João Pessoa

Em sua edição deste mês, o projeto Interatos visita o Agosto das Letras – evento de literatura realizado pela Funesc de 17 a 20 de agosto que, por sua vez, abraça as várias ações da Fundação neste período.

A participação do Interatos acontece nos dias 18 e 19, trazendo espetáculos e oficinas nas áreas de teatro, dança e circo. O acesso às atrações é gratuito.

Foto: Secom/PB

O Interatos Dança, com patrocínio de O Boticário na Dança, traz a dançarina, atriz e cantora Flaira Ferro (PE) para a oficina de improvisação em dança, dirigida a dançarinos profissionais e amadores. A aula acontece na sexta (18), das 19h às 22h, na Escola de Dança do Cearte.

No mesmo dia, performances de Aretha Paiva (PB) e Jean Kenshin (PB) ocupam os espaços entre estandes do Agosto das Letras na Praça do Povo, às 16h.

A edição especial do Interatos deste mês também conta com um Bailaço especial com apresentação de Flaira Ferro acompanhada pelo grupo instrumental Berra Boi (PB), no sábado (19), às 20h, no Teatro de Arena.

O Interatos Circo focaliza o eixo de formação, recebendo o ator Renato Ferracine, do Lume Teatro (SP) para a palestra “Presença Radical” e lançamento do livro “Ensaios de Atuação” no sábado (19), a partir das 15h, no Palco Agosto das Letras.

Foto: Secom/PB

Já a parte de teatro traz ao palco do evento um resgate da oralidade presente nas tradições antigas no espetáculo “Festa de Contos”, da Cia. de Teatro Encena (PB) com adaptações de contos e encenação assinadas por Celly de Freitas (PB). A apresentação acontece no sábado (19), no palco do Agosto das Letras.

Olhos Dormentes – Performance de Aretha Paiva (PB) sobre a luta pela liberdade e autonomia feminina inspirada na vida e obra da professora e poetisa paraibana Anayde Beiriz (1905 – 1930), conhecida como ‘pantera dos olhos dormentes’.

Foto: Secom/PB

Distúrbios de um sonho – De Jean Kenshin (PB). Aprimorada nos processos de ensaio /apresentações e também nas vivências do cotidiano, a performance revela no corpo do artista as sensações de sonhos que transitam entre inquietações e desejos.

Oficina com Flaira Ferro (PE) – Formada em Comunicação Social pela Unicap (Recife), Flaira Ferro é dançarina, cantora e compositora pernambucana. Aluna do lendário mestre Nascimento do Passo, tem sólida formação em dança contemporânea, balé clássico e sapateado. Há mais de 20 anos, trabalha na criação de espetáculos que relacionam a cultura popular à arte contemporânea.

Entre 2012 e 2016 integrou a Antônio Nóbrega Cia de Dança (SP) e foi professora de danças populares do Instituto Brincante em São Paulo por cinco anos consecutivos. Desenvolveu projetos de dança e música ao lado de grandes nomes da música brasileira como Wagner Tiso, Benjamin Taubkin, Spok e Alexandre Ribeiro. Atualmente Flaira desenvolve pesquisas que relacionam dança, canto e improvisação.

Palestra Presença Radical – Com Renato Ferracini (Lume Teatro, SP). O palestrante possui graduação em artes cênicas pela Unicamp (1993), mestrado (1998) e doutorado (2004) em Multimeios pela mesma universidade. É ator-pesquisador e atualmente coordenador do Lume – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp.

Festa de Contos – Com a Cia de Teatro Encena (PB). Espetáculo infantil que transita entre o teatro e a contação de histórias. A direção e adaptação são de Celly de Freitas.

O elenco conta com Amanda Galvão, Celly de Freitas, Miguel Segundo e Silvana Pequeno. Figurino de Tainá Macedo; iluminação de Aelson Felinto; máscaras de Adriano Bezerra; maquiagem e trilha sonora feitas pelo grupo; fotografias de Bruno Vinelli e design gráfico por Z. Designer.