Professor fala sobre livro relacionado à vida de ex-prefeito campinense

O professor de História Benjamin Montenegro, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), afirmou que sempre ouviu falar sobre a prática de astúcia de Severino Bezerra Cabral na política paraibana e especialmente na cidade de Campina Grande, enquanto prefeito.

Ele destacou que sua vontade de escrever sobre Cabral surgiu desde cedo, quando ouvia falar sobre o político dentro de sua casa, em conversas de seus avós.

Foto: Paraibaonline

Benjamin afirmou que, em reunião com o filho de Cabral e outro pesquisador, foi proposta a escrita do livro e desde então iniciaram as pesquisas sobre a vida da figura.

Ele destacou que Cabral esteve em dissertações e se destacou pelo administrador e político que foi durante o final da década 50 e início da década de 60.

O professor disse que o lançamento oficial foi feito no dia 21 de julho, mas antes de a obra ser lançada já estava à venda por R$ 30 na Livraria Cultura e na Banca do Orlando.

Ele ressaltou a importância da população conhecer um pouco sobre a figura “controvertida” que foi Cabral.

– Me senti desafiado e juntei a vontade anterior de escrever sobre Cabral e formamos uma equipe para começar a pesquisar essa figura política paraibana e mais especificamente campinense. É um trabalho onde ainda existe mais coisa a ser garimpada. O livro tem aproximadamente 260 páginas, mas o que trabalhamos do material daria para um outro livro num patamar de 200 páginas – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.