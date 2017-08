Procurador Bertrand Asfora: Ricardo Coutinho nunca disse ‘não’ ao MP

Com o Teatro Paulo Pontes (Espaço Cultural José Lins do Rêgo) lotado, Francisco Seráphico da Nóbrega foi empossado na noite desta terça-feira como novo procurador geral de Justiça do Estado, sucedendo a Bertrand Asfora.

As palavras iniciais de Bertrand, de despedida do cargo, foram uma espécie de louvação a Ricardo: “Vossa Excelência nunca faltou à nossa gestão; nunca disse um ´não´ ao Ministério Público”.

O ex-procurador geral acrescentou que se “inspirou” no “modelo de gestão austera de Vossa Excelência”.

Asfora pontificou que o MP “tem a alma da democracia” e que “deixo alguém (no cargo) bem maior do que a minha humilde estatura”.

