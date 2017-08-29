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Campina Grande - PB

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Paraíba

Previsão do tempo para esta terça-feira em toda Paraíba

Gasolina e diesel tem novo aumento de preço - image data on https://paraibaonline.com.br29/08/2017 às 7:30

Fonte: Aesa

Gasolina e diesel tem novo aumento de preço - image on https://paraibaonline.com.br

  • LITORAL

    30ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.

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  • BREJO

    24ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

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  • AGRESTE

    28ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

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  • CARIRI/CURIMATAÚ

    31ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

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  • SERTÃO

    34ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

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  • ALTO SERTÃO

    33ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

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Gasolina e diesel tem novo aumento de preço

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