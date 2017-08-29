Previsão do tempo para esta terça-feira em toda Paraíba
LITORAL
30ºMÁX
23ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.
————————————————————–
BREJO
24ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
————————————————————–
AGRESTE
28ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
————————————————————–
CARIRI/CURIMATAÚ
31ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
————————————————————–
SERTÃO
34ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
————————————————————–
ALTO SERTÃO
33ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
————————————————————–