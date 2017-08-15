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Paraíba

Previsão do tempo para esta terça-feira em toda Paraíba

Image data15/08/2017 às 7:36

Fonte: Aesa

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  • LITORAL

    30ºMÁX

    22ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS ESPARSAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ———————————————————–

  • BREJO

    25ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS ESPARSAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ———————————————————–

  • AGRESTE

    26ºMÁX

    16ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS ESPARSAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ———————————————————–

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    29ºMÁX

    16ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————–

  • SERTÃO

    34ºMÁX

    22ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————–

  • ALTO SERTÃO

    34ºMÁX

    20ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

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