Previsão do tempo para esta terça-feira em toda Paraíba
LITORAL
30ºMÁX
22ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS ESPARSAS EM ÁREAS ISOLADAS.
———————————————————–
BREJO
25ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS ESPARSAS EM ÁREAS ISOLADAS.
———————————————————–
AGRESTE
26ºMÁX
16ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS ESPARSAS EM ÁREAS ISOLADAS.
———————————————————–
CARIRI/CURIMATAÚ
29ºMÁX
16ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
———————————————————–
SERTÃO
34ºMÁX
22ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
———————————————————–
ALTO SERTÃO
34ºMÁX
20ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
———————————————————–