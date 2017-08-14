Previsão do tempo para esta segunda-feira em toda Paraíba
LITORAL
29ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.
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BREJO
23ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.
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AGRESTE
25ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.
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CARIRI/CURIMATAÚ
29ºMÁX
16ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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SERTÃO
33ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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ALTO SERTÃO
33ºMÁX
20ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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