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Paraíba

Previsão do tempo para esta segunda-feira em toda Paraíba

Image data14/08/2017 às 7:33

Fonte: Aesa

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  • LITORAL

    29ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ————————————————-

  • BREJO

    23ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ————————————————-

  • AGRESTE

    25ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ————————————————-

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    29ºMÁX

    16ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    ————————————————-

  • SERTÃO

    33ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    ————————————————-

  • ALTO SERTÃO

    33ºMÁX

    20ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    ————————————————-

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