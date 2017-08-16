Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba
LITORAL
30ºMÁX
22ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO, COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS RÁPIDAS.
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BREJO
27ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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AGRESTE
27ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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CARIRI/CURIMATAÚ
30ºMÁX
16ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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SERTÃO
34ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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ALTO SERTÃO
33ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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