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Paraíba

Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba

Image data16/08/2017 às 7:32

Fonte: Aesa

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  • LITORAL

    30ºMÁX

    22ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO, COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS RÁPIDAS.

    ———————————————————–

  • BREJO

    27ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————–

  • AGRESTE

    27ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————–

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    30ºMÁX

    16ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————–

  • SERTÃO

    34ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————–

  • ALTO SERTÃO

    33ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

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