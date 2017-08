Pressionado, Botafogo-PB recebe o Moto Club para tentar voltar a vencer

foto: Divulgação/Botafogo

O Botafogo-PB vive um momento de muita pressão. Com direito à invasão da torcida no CT e muito protesto, o time tenta encerrar uma sequência de seis derrotas no Campeonato Brasileiro da Série C. Para isso, precisa superar o Moto Club, em confronto direto válido pela 14ª rodada do Grupo A, às 16 horas deste domingo, no Almeidão.

Após a série negativa, o Belo caiu do G4 e agora está muito próximo da zona de rebaixamento, com 14 pontos somados. Ao fim da rodada, pode terminar dentro do Z2. O Moto está logo abaixo, com 13, e corre o mesmo risco.

