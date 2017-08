Presidente do PSDB/PB acredita em manutenção da aliança com o PMDB

O presidente estadual do PSDB, Ruy Carneiro, afirmou que considera improvável uma união do senador José Maranhão (PMDB) com o governador Ricardo Coutinho (PSB), diante da aliança firmada nas eleições de 2016.

Em entrevista nesta terça-feira, 29, ele considerou que Maranhão possui experiência política e vai, consequentemente, “evitar constrangimentos”.

– Dada a experiência dele, não acredito que ele vá buscar nenhum tipo de união. Ele faz parte dessa aliança, esteve nela no ano passado e eu não vejo motivos para que a aliança seja rompida – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.