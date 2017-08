Presidente do PSB/PB sinaliza que partido tem prioridade de candidatura em 2018

O presidente do PSB na Paraíba, Edvaldo Rosas, afirmou que não descarta a aproximação com o PMDB em 2018 e destacou que considera importante a agregação de mais um partido no processo político.

Ele ressaltou que o PSB merece destaque pela atuação do governador Ricardo Coutinho (PSB) na Paraíba e possui condições favoráveis para apresentar candidatura própria nas eleições do próximo ano.

– É importante avaliar que quem está no governo do Estado no momento é o PSB e é justo que o partido discuta com prioridade colocar um nome dos seus quadros. Vejo que a nossa chapa tem um espaço bastante fortalecido para o PMDB estar junto conosco – comentou, em entrevista nesta terça-feira (29).

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.