Presidente da Câmara faz alerta a Michel Temer

Foto: Agência Brasil/ Montagem

No encontro que tiveram na noite deste domingo no Palácio do Jaburu, residência oficial, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ao presidente Michel Temer que a situação dele na Casa não é boa, no caso de enfrentamento de uma segunda denúncia da Procuradoria Geral da República, noticiou o jornal O Globo.

Isso porque parte da fatura a ser paga pela derrubada da 1ª denúncia não foi feita.