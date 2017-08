Presidente da Câmara do Conde está afastado do cargo

O vereador e presidente da Câmara da cidade do Conde, Litoral Sul da Paraíba, está afastado do cargo desde a última segunda-feira, 07, por pelo menos 20 dias, a contar da decisão.

Ednaldo Barbosa da Silva (PT), está sendo denunciado pelos pares por possível favorecimento de contratação em licitação, de uma empresa da qual a mãe dele é sócia.

Ainda segundo a denúncia, Ednaldo teria usado o carro oficial da Câmara para fins particulares e comprado plantas com valores superfaturados.

Quem assumiu o posto temporariamente foi o vereador Ricardo da Silva Pereira.

O vereador Ednaldo, disse que o afastamento se trata de um processo político e que vai provar a inocência. Segundo ele, a mãe não é mais sócia da empresa que venceu a licitação, e toda compra feita tem como base o menor preço.

Ainda de acordo com o parlamentar, o uso do carro oficial foi apenas para trabalhos relacionados ao exercício do mandato.

*Com informações da TV Cabo Branco