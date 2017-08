Presidente da Aesa critica postura de vereadores campinenses sobre transposição

O presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), João Fernandes, afirmou que o diretor da Agência Nacional das Águas (ANA), Rodrigo Flecha, não disse que iria suspender o abastecimento de água da transposição na Paraíba.

Foto: Paraibaonline

– O que aconteceu é que os vereadores de Campina foram recebidos na ANA e o superintendente Rodrigo Flecha prestou todos os esclarecimentos. Em determinado momento da palestra, Rodrigo falou que seria preciso suspender o abastecimento para que o Dnocs completasse as obras de Camalaú e de Poções (barragens). No entanto, ele não disse que iria suspender a vazão e nem que a ANA estaria reivindicando isso. Nem o Ministério da Integração, nem o Dnocs, nem a Aesa concordam com isso, pois é possível fazer as obras de Poções e de Camalaú sem interromper a passagem das águas – pontuou.

A informação de que a ANA teria revelado que a transposição poderia passar por um período de quatro a seis meses sem bombear água para a Paraíba, para poder ser feito um conserto nos açudes de Poções e de Camalaú, foi divulgada pelo vereador campinense Alexandre do Sindicato (PHS).

O parlamentar, que integra o grupo de vereadores que são contra o fim do racionamento em Campina Grande e nas 18 cidades abastecidas pelo Açude de Boqueirão, concedeu uma entrevista nessa segunda-feira, 14, alertando para uma possível falta de água na cidade e anunciando a suposta decisão da ANA.

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta terça-feira, 15, João destacou que essa interrupção na passagem nas águas não será feita e que está esperando a resposta de uma empresa do Ceará que fará os reparos nos dois açudes sem precisar prejudicar a vazão.

– É possível fazer as obras de Poções e Camalaú sem interromper a passagem das águas. Estamos esperando uma proposta de uma empresa do Ceará que diz que executa a obra sem precisar suspender a passagem das águas. Só poderíamos admitir essa hipótese de parar se houvesse de 18 a 20 milhões de metros cúbicos a mais em Boqueirão – explicou.

João ainda criticou a postura dos vereadores campinenses que, segundo ele, “fazem politicagem em cima da água que chega à casa do cidadão”.

– Tem mais politicagem nessa postura. Foram dez vereadores [a Brasília] e só um se encarregou de dar essa interpretação. Será que os outros deram essa interpretação? Os ricos e a classe média de Campina não têm problema de água, pois conseguem encher três, quatro caixas de água, mas o povo mesmo, que mora na periferia e nos bairros mais afastados, vive sofrendo. Portanto, Campina, fique tranquila, pois estamos fazendo as coisas com responsabilidade. Não dá para fazer política com água que chega à casa do cidadão, a água é um direito humano – refutou.