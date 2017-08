Prefeitura universitária da UFCG realiza mudanças para melhorar segurança do campus

São frequentes as reclamações de alunos e funcionários do campus na Universidade Federal de Campina Grande com a falta de segurança no local.

Os assaltos frequentes também são motivados pela falta de uma melhor iluminação no espaço geral, que mede 10 hectares.

Diariamente passam por lá uma média de 9 mil pessoas e fica difícil para os vigilantes identificarem quem são os alunos, professores, funcionários, e quem não são.

Para tentar trazer uma maior sensação de segurança, a prefeitura do campus está realizando algumas modificações.

A primeira delas é identificar com adesivos os carros dos professores e funcionários.

A outra é que após às 19h30, dos sete portões que existem na unidade, apenas o principal permanecerá aberto para entrada e saída de veículos e pedestres. A medida divide opiniões e a solicitação é por ações mais efetivas.

Outra modificação diz respeito aos carros estacionados em locais proibidos, apesar das sinalizações.

Em parceria com a STTP, a prefeitura universitária vai realizar fiscalização interna e implantar multa moral.

De acordo com os responsáveis, no primeiro momento as ações serão educativas para garantir mobilidade na universidade.

*Com informações da TV Paraíba