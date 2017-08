Prefeitura de Campina Grande inicia atividades da Semana da Pátria

A Prefeitura de Campina Grande inicia na próxima sexta-feira, 01, as atividades em alusão à Semana da Pátria, que este ano se estenderão até o dia 10 de setembro.

A primeira cerimônia, a de hasteamento das bandeiras, será realizada às 8h, na Praça da Bandeira, com a presença de autoridades do Exército Brasileiro, dos poderes Executivo e Legislativo, além de alunos de três escolas do Sistema Municipal de Ensino.

Já no final da tarde, às 18h, será realizada no mesmo local a cerimônia de arriamento das bandeiras.

Ainda conforme a programação, estes dois atos solenes serão realizados todos os dias no mesmo horário até o dia sete de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, marcada em Campina Grande pelo tradicional desfile cívico na região central da cidade.

Ponto alto da programação, o desfile será realizado na avenida Floriano Peixoto, no trecho entre o viaduto Elpídio de Almeida e o Teatro Municipal Severino Cabral.

A expectativa da Secretaria de Educação (Seduc), que organiza as atividades da Semana da Pátria, é que mais de cinco mil pessoas participem do desfile, representando as 54 instituições militares, civis e escolas que efetuaram a inscrição.

Reafirmando a sua política de valorização dos distritos, a gestão municipal vai novamente realizar outros três desfiles cívicos em Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

No caso do distrito de Galante, o desfile também será realizado no dia sete, a partir das 15h.

Já em Catolé de Boa Vista, a programação em homenagem a Independência do Brasil ocorrerá no dia 10 de setembro, a partir das 8h.

Na mesma data, com início previsto para as 15h, será a vez do distrito de São José da Mata, que encerra as atividades da Semana Pátria em Campina Grande.