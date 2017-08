Prefeitura de Campina Grande divulga pagamento a servidores públicos

A Prefeitura inicia nesta quarta-feira (30), na parte da tarde, o pagamento do mês de agosto com os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campina Grande (Ipsem).

A informação é do presidente do órgão, Antônio Hermano de Oliveira

Foto: Reprodução/ Internet

Com um investimento da ordem de R$ 6,5 milhões, o Ipsem antecipa mais uma vez o pagamento dos aposentados e pensionistas e cumpre a promessa do prefeito Romero Rodrigues de pagar dentro do mês trabalhado.

O órgão previdenciário de Campina Grande beneficia mais de 3.800 pessoas, que já colaboram com o serviço público.

O pagamento proporciona uma injeção de R$ 6,5 milhões na economia do município.