Prefeito entrega novo prédio da Sedes e descentraliza atendimentos em João Pessoa

“Ser considerada a melhor Capital do Nordeste para se viver e receber o título de melhor gestão da Paraíba só é possível se a gente fizer o que é mais essencial a um governo, que é melhorar a qualidade de vida da população, atender às demandas e oferecer serviços cada vez melhores, como o que nós estamos fazendo hoje”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

Foto: Secom/JP

Dentro da maratona de obras e serviços em comemoração aos 432 anos de João Pessoa, ele entregou, na manhã desta segunda-feira (14), as novas instalações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em Mangabeira, que será responsável pelo atendimento a diversas demandas da população, principalmente da zona sul.

A região polarizada pelo bairro de Mangabeira compreende aproximadamente 44% de toda a população de João Pessoa, mas é exatamente lá onde vivem mais de 60% dos usuários dos programas assistenciais oferecidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa ou por intermédio do governo municipal.

Foto: Secom/JP

Por isso, o prefeito Luciano Cartaxo destacou a importância de descentralizar os atendimentos e garantir mais comodidade a esta população que terá um serviço mais ágil neste novo espaço inaugurado nesta segunda (14).

“Este prédio é fundamental para o atendimento de qualidade à população. A maioria dos usuários do Bolsa Família, do CadÚnico e dos demais serviços de assistência social da Prefeitura estão na Zona Sul, então existia essa demanda que nós estamos atendendo agora, descentralizando os serviços. Vamos continuar com os atendimentos no Centro Administrativo Municipal, mas agora vamos ter a oportunidade de aproximar ainda mais os serviços de assistência. Estamos oferecendo espaços mais confortáveis e com mais tecnologia para que os atendimentos ocorram com mais agilidade e a população que mais precisa destes serviços não perca mais tempo”, destacou Luciano Cartaxo.

Foto: Secom/JP

A nova sede funciona na Rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, em Mangabeira II, ao lado Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio de Miranda Burity (Ortotrauma).

Ela terá capacidade de atender a até 400 pessoas por dia, sendo responsável pelo Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico), cadastro do Bolsa Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Programa de Atenção à Política da Pessoa Idosa (Pappi) e Carteira do Idoso, o que garante o direito, por exemplo, ao passe livre intermunicipal.