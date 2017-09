Prefeito de Queimadas anuncia pacote de obras com recursos próprios

Driblando a crise econômica que assola o país e fazendo jus ao slogan da atual gestão, “Trabalho e Superação”, o prefeito de Queimadas, Carlinhos de Tião, anunciou esta semana o primeiro pacote de obras do governo municipal que será entregue à população queimadense.

O montante em investimentos ultrapassa os R$ 4 milhões.

O pacote de obras beneficiará várias localidades e inclui as áreas da Saúde, Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Esporte e Educação, tanto na zona rural quanto na urbana.

Foto: Ascom

A solenidade ocorrerá nesta sexta-feira (1º), no Complexo Esportivo Vitalzão, às 9h e contará com a presença dos deputados federais Wilson Filho e Veneziano Vital do Rêgo, autoridades locais, secretários municipais, auxiliares da administração municipal e a sociedade civil.

Nesta etapa, com recursos próprios, a Prefeitura de Queimadas investirá exatamente R$ 4.400.837,21. Carlinhos destacou algumas obras que fazem parte desta primeira etapa que são: calçamento, conclusão do campo de futebol, recuperação de estradas, construção de quadras poliesportivas, construção de passagens molhadas, entre outras.

“Vamos tirar várias ruas da lama e posso afirmar que com essas pavimentações chegaremos a um número significativo de ruas pavimentadas e isso em pouco tempo da nossa administração. Temos várias obras importantes como a construção de uma policlínica, além de uma unidade descentralizada do SAMU. Faremos ainda quadras poliesportivas, entre outras. Na zona rural, estaremos realizando várias passagens molhadas e recuperação de estradas. Enfim, é com muito planejamento que estamos conseguindo imprimir um ritmo de trabalho em prol do povo de Queimadas”, pontuou.

Para a segunda etapa, que deverá ocorrer daqui a 60 ou 75 dias, o prefeito Carlinhos de Tião revelou que estão previstos investimentos na ordem de R$ 5 milhões em melhorias para a população. Estarão sendo aplicados recursos próprios e federais.

Na segunda etapa, Carlinhos de Tião informou que serão construídas três Unidades Básicas de Saúde, mais uma escola infantil, uma pré-escola, praças, ginásio de esportes e reformas de algumas escolas.

“A segunda etapa a ser licitada, terá recursos federais e deve ultrapassar o montante de R$ 5 milhões, já que haverá parceria com a Prefeitura de Queimadas. Este pacote de obras está programado para acontecer daqui a 60 ou 75 dias, após o início da primeira etapa. Aguardem que temos muito mais por fazer em nossa cidade”, ressaltou Carlinhos.