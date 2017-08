Prefeito campinense demonstra simpatia pelo ‘distritão’

O prefeito de Romero Rodrigues comentou a aprovação pela Câmara, na madrugada dessa quinta-feira (10), de uma emenda que estabelece o chamado “distritão” possivelmente nas eleições de 2018 e de 2020, para a escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores.

Além disso, foi aprovado dobrar o valor previsto de recursos públicos que serão usados para financiar campanhas eleitorais.

O Fundo Especial de Financiamento da Democracia seria instituído e, possivelmente, em 2018, levaria R$ 3,6 bilhões do Orçamento da União.

– Eu estava em Brasília quando estava sendo discutida essa questão do “distritão” que a princípio, aparentemente, parece ser um modelo interessante do ponto de vista de respeitar o processo democrático. Na verdade, serão eleitos os mais votados, que ao meu ver, deve ser o mais justo. Não posso falar com muito argumento porque é um assunto novo. Uma regra que foi criada, que acho que é boa, foi a redução do tempo para as campanhas políticas para 45 dias. Por outro lado, trouxe uma dificuldade porque proibiu a doação das empresas. Sinceramente, me preocupo com essas questões- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.