Posse de suplente segue indefinida no Poder Legislativo da Paraíba

O deputado Aníbal Marcolino (PSD) ainda não tomou posse do cargo de suplente de deputado na Assembleia Legislativa e data segue indefinida.

Muito embora venha frequentando o Parlamento com assiduidade nas últimas semanas, o deputado tem se esquivado da imprensa para explicar sobre o quê, de fato, aconteceu, já que era dado como certo o seu ingresso no Legislativo para a bancada governista.

O fato é que o deputado Jullys Roberto (PMDB), que anunciou que iria tirar uma licença para tratamento de saúde, ainda não efetuou o afastamento e o pedido foi questionado pelo CRM-PB (Conselho Regional de Medicina da Paraíba).

O presidente do órgão, João Medeiros, anunciou a abertura de uma sindicância com o objetivo de investigar as licenças médicas da Assembleia Legislativa.

O líder do governo, Hervázio Bezerra (PSB), também se esquivou de dar explicações sobre a posse e disse que não tinha conversado ainda com nenhum dos colegas de bancada e nem com o deputado Aníbal Marcolino.

“Eu sou o menos indicado para falar sobre esse assunto e confesso que, até o presente momento, não tenho o que informar e nem sei se já tem um pedido formalizado da licença do deputado Jullys Roberto”, disse.

Já o líder da oposição, Bruno Cunha Lima (PSDB), que tinha começou a articular a ida de Aníbal para a base de oposição, também disse não entender o que aconteceu.

“Eu não queria criar juízo de valor sobre isso. Um pré-requisito constitucional básico para disputar o mandato de deputado estadual é ter, no mínimo, 21 anos. Portanto, cada um é ciente do que faz e faz o que deve. Não sou eu quem vai fazer a patrulha ideológica da atividade do colega”, destacou.