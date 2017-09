Porto de Cabedelo registra aumento na movimentação

A Companhia Docas da Paraíba (Docas-PB) registrou um aumento de 14,98% na movimentação do Porto de Cabedelo, no fechamento do segundo quadrimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao todo, 708 mil toneladas de produtos já chegaram ou saíram na Paraíba este ano através do Porto, como o granito e a ilmenita, que são exportados para a Europa.

Só neste mês de agosto 12 navios atracaram, com a movimentação de 72.546 mil toneladas de produtos.

Segundo a diretora-presidente da Docas-PB, Gilmara Temóteo, “o aumento na movimentação se deve à política de desenvolvimento econômico do Governo do Estado, aliada ao trabalho dos funcionários do Porto de Cabedelo de planejamento para atrair cada vez mais investimentos e parcerias”.

Expansão – Gilmara ressalta ainda que o decreto do Governo Federal publicado no Diário Oficial da União na última semana e que regulariza todas as áreas do Porto de Cabedelo vai permitir investimentos e expansão do local, gerando emprego e renda e contribuindo ainda mais para economia do Estado.

Com a regularização destas áreas, a Companhia Docas da Paraíba, junto ao Governo do Estado, vão prospectar a ampliação do local a partir de uma parceria público privada.

A intenção, segundo ela, é construir dois novos berços com 600 metros de cais para atracação de navios e um terminal de múltiplos usos (TMU) que vai duplicar a movimentação do Porto com novas operações.