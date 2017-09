Polícia prende suspeitos que pretendiam cometer um duplo homicídio em Santa Rita

A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de invadir uma casa, na noite dessa quarta-feira (30), no distrito de Cicerolândia, na cidade de Santa Rita. Armados com pistolas, os suspeitos pretendiam matar duas pessoas.

O grupo foi interceptado nas proximidades do Rio da Geladeira, que dá acesso à BR 101 Sul (que liga os Estados da Paraíba e de Pernambuco).

Com a quadrilha, a PM apreendeu o carro usado no crime, duas motos clonadas e as três pistolas que seriam usadas na execução das vítimas.

Os três primeiros acusados, um de 28 e outros dois de 25 anos, foram presos após trocar tiros com os policiais do 7º Batalhão, durante a fuga. Eles estavam com duas pistolas, as duas motos e um carro.

O quarto suspeito, que tem 24 anos e já cumpriu pena por tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quinta-feira (31) por policiais da 1ª Companhia Independente, que localizaram o acusado escondido dentro de um fosso, perto do local da troca de tiros com a PM.

Ele estava armado com uma pistola calibre 380 e apresentava ferimentos de arma de fogo.

A ocorrência, que teve como desfecho a desarticulação dessa quadrilha que estaria praticando assassinatos no município de Santa Rita, foi registrada na 6ª Delegacia Distrital, na mesma cidade.

Um dos presos, que já tinha passagem pela polícia por homicídio, estava com dois mandados de prisão em aberto por roubo e fuga de presídio. A quadrilha é do Bairro das Indústrias, em João Pessoa.