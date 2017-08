Polícia prende suspeito e apreende veículo adulterado na cidade de São Bento

Nessa terça-feira (15) policiais civis das Delegacias de São Bento e Catolé do Rocha no Sertão prenderam em flagrante, durante uma ação, José Geraldo de Oliveira, 43 anos, ele estava dirigindo um veículo utilitário Jeep.

O carro avaliado em mais de 140 mil reais de acordo com os levantamentos policiais seria um ‘clone’ de um veículo com placas do estado do Rio Grande do Norte.

O crime foi descoberto pelos agentes de investigação que identificaram na cidade de Natal, um veículo com as mesmas características do que estava circulando na cidade de São Bento na Paraíba.

A semelhança chamou atenção dos policiais que realizaram um levantamento no sistema e às investigações mostraram que o veículo que estava aqui no estado com José Geraldo era clonado.

José Geraldo foi abordado pelos policiais quando dirigia o Jeep no Centro da cidade de São Bento das redes. Ele foi conduzido a Delegacia e ouvido pela delegada Silvia Alencar.

José Geraldo foi autuado em flagrante pelos crimes de adulteração de veículo e uso de documentos falsos.

Ele foi encaminhado para o Presídio da cidade de Catolé do Rocha onde vai ficar a disposição da Justiça.