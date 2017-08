Polícia prende suspeito de roubar veículos em Campina Grande

Foto: Reprodução/TVPB

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (Roubos e Furtos) de Campina Grande, prendeu, na manhã desta terça-feira (29), Wenderson do Nascimento Alves, 19 anos.

O jovem é suspeito de ser o responsável por pelo menos três roubos de veículos em 24h na região.

De acordo com o delegado Cristiano Santana, a ação policial aconteceu no distrito de São José da Mata, quando Wenderson estava de posse do veículo Golf de placas JUO 6006, roubado nas primeiras horas do dia, no Centro de Campina Grande.

“Ele também está sendo reconhecido como autor do roubo de um Saveiro e de acessórios de ‘barraca’ de um feirante”, explicou o delegado.

Veículos e objetos apreendidos estão sendo restituídos às vítimas da sede da delegacia, que fica na Central de Polícia Civil, bairro do Catolé, em Campina Grande.

O jovem permanece preso, à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.