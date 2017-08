Polícia Federal faz devassa na casa do governador do RN

Agentes da Polícia Federal fazem busca, na manhã desta terça-feira, na casa do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD – foto), no Palácio do Governo do Estado e na Assembleia Legislativa.

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Segundo o jornal ´Estadão´, as buscas fazem parte da Operação Anteros, que apura crimes de organização criminosa e obstrução da justiça pelo chefe do Poder Executivo no RN.

Em nota, a PF informou que cerca de 70 policiais dão cumprimento a 11 medidas judiciais, sendo dois de prisão e nove de busca e apreensão.

Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça.