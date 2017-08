Polícia desarticula esquema de desmanche de motos e prende três pessoas no Cariri

Foto: Secom/PB

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo, localizou, na tarde desta terça-feira (15), um desmanche de motos no distrito de Logradouro, localizado entre os municípios de Alcantil e Barra de Santana, região do Cariri paraibano.

A operação realizada pelas equipes policiais do Núcleo de Homicídios, Delegacia de Alcantil e Delegacia de Queimadas resultou nas prisões de Reginaldo José dos Santos, 68 anos, e José Felipe dos Santos, 22 anos, ambos suspeitos de fazerem parte do esquema de desmanche dos veículos.

Foram apreendidas duas motos, várias peças de motocicletas, uma espingarda 32 e munições. Ainda foi preso José Nivaldo Xavier dos Santos, 36 anos, acusado de praticar atos obscenos naquele distrito.

De acordo com o delegado seccional de Queimadas, Danilo Orengo, a ação se deu após ligações feitas pelo 197, Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e Defesa Social, informando a existência de um esquema de desmanche de veículos e ainda havia um homem que praticava atos obscenos constrangendo moradores.

A Polícia se dirigiu até o local com o intuito de certificar-se do desmanche e intimar José Nivaldo Xavier dos Santos, este acusado de praticar ato obsceno. As informações eram de que a citada pessoa seria bastante agressiva e temida na região.

Segundo a autoridade policial, de fato, os policiais chegaram ao local e imediatamente foram agredidos verbalmente pelo citado, desacatando todos os agentes de investigação com palavras de baixo calão intimidando. Diante da situação, foi dada ordem de prisão e mesmo assim Nivaldo revidou, sendo necessário o uso da força para controlá-lo.

Foto: Secom/PB

Logo em seguida, os policiais prenderam em flagrante delito José Felipe dos Santos, o qual se encontrava numa residência. Este também desacatou a Polícia e resistiu à prisão.

Em seu poder foram localizadas as duas motocicletas adulteradas e várias peças que estavam ao redor da citada residência, provenientes de desmanche. Dentro da casa, os policiais apreenderam a espingarda e várias munições do mesmo calibre em poder de Reginaldo José dos Santos.

Os presos que foram autuados em flagrantes se encontram na Sede da Seccional de Queimadas, à disposição da Justiça da cidade de Boqueirão.