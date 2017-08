Polícia apreende armas em João Pessoa, Campina Grande e Sousa

Após terminar as ações do fim de semana com retirada de 36 armas de fogo das ruas do Estado, a PM realizou mais apreensões de armas, nessa segunda-feira (14), nas cidades de João Pessoa, Sousa e Campina Grande.

Cinco suspeitos foram detidos em flagrante.

A última apreensão foi registrada na cidade de Sousa, por volta das 20h, no conjunto do Mutirão. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram detidos com um revólver calibre 32 e uma moto roubada.

Eles confessaram que pretendiam usar a arma para cometer um homicídio, bem próximo ao local onde eles foram abordados pela PM.

Em Campina Grande, durante a tarde, dois adolescentes foram flagrados com uma pistola, próximo a uma clínica médica, no bairro da Prata, em Campina Grande.

Os jovens, de 14 e 16 anos, não revelaram se estavam pretendendo assaltar o estabelecimento.

Foto: Secom/PB

E na Capital, foi apreendido um revólver calibre 38 com um homem de 18 anos, que é suspeito de vários homicídios e também de expulsar moradores do bairro Gervásio Maia, para que as casas das vítimas sejam usadas como pontos de venda de drogas.

A PM segue com o trabalho do aumento do número de abordagens para retirar armas de fogo das ruas e evitar que elas sejam usadas, principalmente, em crimes contra a vida e em roubos.

Já são mais de 1.500 armas de fogo apreendidas pela PM este ano, na Paraíba.