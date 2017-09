Poder Judiciário estadual vai funcionar em dois expedientes

Todas as unidades do Poder Judiciário estadual funcionarão em dois expedientes na próxima segunda-feira (4), das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Isso ocorre para compensar o ponto facultativo do dia 8 de setembro, dia subsequente ao feriado de 7 de setembro (quinta-feira), comemoração da Independência do Brasil.

Nos dias em que não há expediente, o Judiciário estadual funciona em regime de Plantão Judiciário.

Este é divulgado, diariamente, no Diário da Justiça eletrônico (DJe), que informa quem são os desembargadores, magistrados e servidores plantonistas.

A publicação no DJe é de responsabilidade do diretor especial do Tribunal de Justiça da Paraíba, Márcio Roberto Soares Ferreira Júnior.

A determinação foi designada no Ato da Presidência nº 11/2017, do dia 13 de fevereiro de 2017.

O Ato, assinado pelo presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, visa garantir a continuidade dos trabalhos jurisdicionais.

A escala de feriados é divulgada antecipadamente, sempre nos primeiros dias do mês de fevereiro, para beneficiar a organização e o planejamento dos advogados e jurisdicionados.