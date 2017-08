Pedido de intervenção na barreira do Cabo Branco gera polêmica na CMJP

O líder da bancada de oposição na Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Bruno Farias (PPS), apresentou na sessão desta quarta-feira (16), à Mesa Diretora da Casa, um requerimento solicitando a intervenção do governo do Estado para a realização de obras de contenção da barreira do Cabo Branco, objetivando solucionar, em definitivo, a problemática que vem se arrastando ao longo dos anos em um dos pontos turísticos mais importantes de João Pessoa.

“Infelizmente, diante da inoperância, da incapacidade da Prefeitura de oferecer respostas à cidade de João Pessoa, nós estamos fazendo esse apelo ao governador Ricardo Coutinho para que ele possa solucionar essa questão”, disse.

Foto: Paraibaonline

Bruno Farias justificou ainda que o pouco que a Prefeitura fez foi apresentar um projeto de custo faraônico de mais de R$ 80 milhões com agressão sem precedentes ao meio ambiente, que nem teve o apoio da UFPB, de entidades civis, a exemplo dos Amigos da Barreira, bem como não encontrou apoio dos ambientalistas do Estado, uma vez que causa prejuízos que podem ser irreversíveis.

“Nós esperamos que o governo, diante da ação que vem fazendo dentro da cidade em alguns casos, cuja competência seria originária do prefeito, mas se nega a fazer e por se tratar de um símbolo tão forte do nosso povo, que Ricardo Coutinho se sensibilize e faça uma reunião com o Ministério Público do Estado e Federal, com a Sudema, Ibama, Seman e assim dê o pontapé inicial. A paciência da sociedade esgotou e a barreira não pode esperar”, destacou.

Mesmo sendo minoria, o líder da oposição acredita que o requerimento será votado porque, não sendo assim, os governistas estariam sendo mesquinhos e seria mais um gol contra da Prefeitura contra a barreira, que tem sido desleixada, omissa, negligente no cuidado com a falésia do Cabo Branco.