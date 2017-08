Parlamentar elogia cortes de gastos na Câmara Federal

O líder do Democratas na Câmara Federal, deputado Efraim Filho (PB), avaliou como positiva a decisão do presidente Rodrigo Maia (DEM) em efetuar cortes significativos no orçamento da Casa.

“É preciso dar o exemplo e cortar na própria carne. Isso deve servir de exemplo aos demais poderes, como o Judiciário, tão contestado nessa área, e o executivo, que precisa controlar seus gastos governamentais”, ressaltou.

Para Efraim, é importante que o poder público faça sua parte para que, junto com a sociedade, o país consiga sair da crise e reencontrar o equilíbrio fiscal.

“É um esforço que a Câmara faz para contribuir nessa equação e buscar resgatar sua credibilidade”, ponderou.

Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a redução de despesas, e também a ampliação de receitas, vão se basear em dois eixos.

“Primeiro, vamos reduzir despesas com custeio operacional, obras e investimentos e, principalmente, pessoal e encargos sociais, que vai gerar uma economia de R$ 236 milhões”, informou.

Além disso, Maia disse que a folha de pagamento da Câmara será vendida para a Caixa e o Banco do Brasil, o que implicará o pagamento imediato de R$ 70 milhões pelos bancos à Câmara, e o restante, R$ 151 milhões, no período de 60 meses.

“Isso já aconteceu no passado e vem acontecendo com uma série de administrações públicas como forma de elevar a arrecadação”, destacou.