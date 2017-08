Paraíba vai receber cerca de R$ 54 milhões sobre dívidas previdenciárias

O Governo da Paraíba receberá aproximadamente R$ 54 milhões, com a aprovação esta semana, na Câmara dos Deputados, da Medida Provisória 778/2017, na forma do Projeto de Lei de Conversão do Relator, o senador Raimundo Lira (PMDB-PB).

De acordo com Lira, estes recursos estavam bloqueados pela União há cerca de 18 anos.

Foto: Geraldo Magela/ Agência Senado

O senador confirmou também que estes recursos serão pagos em 12 parcelas mensais corrigidas, mais uma correspondente ao 13º, de R$ 1,5 milhão cada parcela, começando já em janeiro de 2018.

Com aprovação da Medida Provisória na Câmara dos Deputados, a matéria segue para o Senado, onde também será apreciada.

De acordo com Raimundo Lira, a MP será aprovada no Senado com tranquilidade e sem alterações.

A Medida Provisória 778/2017 concede parcelamento de dívidas previdenciárias de municípios e Estados com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O parcelamento será aplicado a dívidas vencidas até 30 de abril deste ano, mesmo as de parcelamentos anteriores ou inscritas em Dívida Ativa.

Em relação ao texto original da Medida Provisória, a novidade no relatório do senador Raimundo Lira foi o aumento do desconto das multas e dos encargos legais, que passou de 25% para 40%, modificação incluída por Lira atendendo solicitações de prefeitos que lhe foram apresentadas nas diversas oportunidades em que o senador recebeu gestores para aprimorar a MP – inclusive em uma Audiência Pública comandada pelo senador em João Pessoa.