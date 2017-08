Para o presidente da Assembleia Legislativa, oposição é fraca

O deputado Gervásio Maia (PSB) afirmou, em um encontro do PSB no fim de semana, que a oposição ao governo Ricardo Coutinho (PSB) está sempre buscando obras do governador para denominar.

Foto: Paraibaonline

Ele destacou que a oposição é fraca e não apresenta mais discurso convincente.

– A oposição não tem mais discurso, não tem mais o que dizer. Eles ficam feito doidos correndo atrás de obras do governo para denominar – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.