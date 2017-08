Oposição articula adesão de mais dois vereadores da bancada governista na CMJP

O líder da oposição na Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Bruno Farias (PPS), afirmou que está articulando a adesão de mais dois vereadores para a bancada.

Os dois parlamentares em vias de mudar de posição seriam Mangueira (PMDB) e Damásio Franca (PP).

Conforme Bruno, as conversações não estão acontecendo apenas com eles dois, mas com outros situacionistas, que se mostram insatisfeitos com a gestão do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), seja pelo tratamento de indiferença dada à bancada, seja pelo total descrédito na gestão, porque os pleitos coletivos de ações efetivas não estão sendo atendidos.

“Esses vereadores se mostram chateados e podem sim passar a integrar a nossa honra, a nossa bancada”, disse.

Contudo, o líder da oposição não quis confirmar os nomes de Mangueira e nem de Franca, pois, segundo ele, “seria uma indelicadeza e até uma intromissão indevida”.

“Cabe a cada um expor o seu posicionamento político. Eu respeito demais esse dois vereadores, que são grandes parlamentares, e, assim como eles, os outros que integram a bancada de governo. O fato é que a nossa bancada está de portas abertas para abrigar vereadores que entendam que o projeto que administra a cidade não vem atendendo às demandas da sociedade e nem as expectativas da população”, explicou.